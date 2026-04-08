Universidad pública en lucha: este miércoles hay paro

Este miércoles se lleva a cabo el tercer paro, de un plan de lucha que contempla cinco, en reclamo de presupuesto para la universidad pública.

Este miércoles se lleva a cabo el tercer paro, de un plan de lucha que contempla cinco, en reclamo de presupuesto para la universidad pública.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) llevan adelante este miércoles un nuevo paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El de este miércoles es el tercer paro, el pasado 31 de marzo se realizó el segundo (de un plan de lucha de cinco) en reclamo presupuesto y paritarias. Los gremios advierten que el aumento en universidades debería ser de más del 50% y reclaman salarios dignos en paritarias libres.

La Justicia avaló el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigió al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario. “Se hizo lugar al planteo del CIN y otros que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles“, indicó.