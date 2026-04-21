Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria

La cuarta edición de la marcha será el 12 de mayo. El CIN convoca a movilizar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La cuarta edición de la marcha será el 12 de mayo. El CIN convoca a movilizar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras semanas de especulaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a la cuarta Marcha Federal Universitaria. Será en mayo. La convocatoria es en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Marcha federal por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, convoca el CIN. La movilización será el 12 de mayo a Plaza de Mayo.

El Gobierno presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El recurso extraordinario llegó horas antes de que se venciera el plazo para que Economía desembolse los fondos adeudados, que se cumplió el viernes a las 9.30, mientras en las universidades se concretaba el cuarto paro del último plan de lucha.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró confirmar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte.