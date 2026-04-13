Paro y retiro en los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires

Ante la falta de respuestas de la Suprema Corte de Justicia, la AJB convoca a un paro. Será el 15 de abril.

Ante la falta de respuestas de la Suprema Corte de Justicia, la AJB convoca a un paro. Será el 15 de abril.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convoca a un paro y retiro, a partir de las 12, el próximo 15 de abril, en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

“Luego de la Jornada Provincial de Protesta realizada el pasado 8 de abril, y frente a la falta de respuesta por parte de la Suprema Corte, las y los trabajadores judiciales continuamos el conflicto en toda la provincia“, informó el gremio.

Reclama a la Corte que “tome las decisiones para resolver los temas que son de su exclusiva responsabilidad, particularmente aquellos vinculados al mejoramiento integral de la Carrera Judicial y las condiciones de trabajo“.

“La dramática situación de deterioro de los salarios exige respuestas inmediatas. La implementación de las subcategorías para todo el escalafón es una herramienta concreta y urgente para recomponer el poder adquisitivo, jerarquizar la carrera y dar una respuesta real a las necesidades de las y los trabajadores“, señala la AJB.

Es por esto que el próximo miércoles se llevará adelante una nueva jornada de protesta con paro y retiro de los lugares de trabajo desde las 12 en los 20 departamentos judiciales.