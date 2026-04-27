Paro de La Bancaria: ¿Funcionan los bancos este lunes?

La Asociación Bancaria realiza hoy un paro de 24 horas en rechazo al cierre de 12 dependencias, anunciado por el BCRA. Los bancos funcionan.

La Asociación Bancaria realiza hoy un paro de 24 horas en rechazo al cierre de 12 dependencias, anunciado por el BCRA. Los bancos funcionan.

La Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas para este lunes, en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ante la falta de diálogo con autoridades nacionales.

Si bien las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, esta medida afectará a los 21 centros donde se lleva adelante la logística del efectivo y, por ese motivo, se prevén complicaciones en la disponibilidad de dinero.

Sergio Omar Palazzo precisó que la medida de fuerza se adopta en defensa de “los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre”.