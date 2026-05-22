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FATUN anunció un nuevo plan de lucha en las universidades públicas

La FATUN convocó a un paro para el próximo 29 de mayo en todas las universidades públicas. En junio habrá otros dos.
FATUN - FEDUN

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha, que contempla cuatro semanas de protestas y tres paros: uno será el 29 de mayo y los dos restantes tendrán lugar en junio.

“Desde la FATUN, convocamos a 4 SEMANAS DE PROTESTA Y VISIBILIZACIÓN, CON PARO los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio en todas las Universidades Nacionales del país”, informaron.

El objetivo sigue siendo visibilizar “de cara a la sociedad argentina, la crisis que atraviesa el sistema universitario argentino y la urgente necesidad de recomponer el presupuesto a través de la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario”.

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“La solución está en el respeto a la Ley”

La reunión del Consejo Directivo de la FATUN se realizó ayer de manera híbrida, con la presencia de representantes de 56 asociaciones adheridas, y se abordaron distintos temas vinculados a la situación política, económica y social que atraviesan las universidades.

Frente al ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la Universidad Pública, las y los nodocentes seguimos de pie, organizados y en defensa de nuestros derechos y de una Universidad al servicio del pueblo argentino“, informaron.

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