FATUN anunció un nuevo plan de lucha en las universidades públicas

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha, que contempla cuatro semanas de protestas y tres paros: uno será el 29 de mayo y los dos restantes tendrán lugar en junio.
“Desde la FATUN, convocamos a 4 SEMANAS DE PROTESTA Y VISIBILIZACIÓN, CON PARO los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio en todas las Universidades Nacionales del país”, informaron.
El objetivo sigue siendo visibilizar “de cara a la sociedad argentina, la crisis que atraviesa el sistema universitario argentino y la urgente necesidad de recomponer el presupuesto a través de la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario”.
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“La solución está en el respeto a la Ley”
La reunión del Consejo Directivo de la FATUN se realizó ayer de manera híbrida, con la presencia de representantes de 56 asociaciones adheridas, y se abordaron distintos temas vinculados a la situación política, económica y social que atraviesan las universidades.
“Frente al ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la Universidad Pública, las y los nodocentes seguimos de pie, organizados y en defensa de nuestros derechos y de una Universidad al servicio del pueblo argentino“, informaron.