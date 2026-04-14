Fallo contra Fate: La Justicia ordenó un embargo multimillonario por salarios adeudados a 920 trabajadores

La Justicia dictó un fallo contra Fate y ordenó un embargo cercano a los $3.000 millones por haberes impagos. La medida alcanza a 920 trabajadores y se da tras el cierre de la planta y el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria.

La Justicia dictó un fallo contra Fate y ordenó un embargo cercano a los $3.000 millones por haberes impagos. La medida alcanza a 920 trabajadores y se da tras el cierre de la planta y el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria.

La Justicia dictó un fallo contra Fate y ordenó un embargo millonario por casi $3.000 millones, en el marco de una demanda por salarios adeudados. La resolución alcanza a 920 trabajadores de la empresa y busca garantizar el pago de los haberes correspondientes tras el cierre de la planta ocurrido el pasado 18 de febrero.

La decisión fue tomada por la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Laboral de Primera Instancia N°17, luego de constatar el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la firma. El conflicto se desató tras la paralización de la actividad y la falta de pago de sueldos a los empleados afectados.

El embargo millonario dispuesto por la Justicia responde a la deuda acumulada durante el período comprendido entre el cierre de la unidad productiva y el 1 de julio próximo. La medida apunta a resguardar los fondos necesarios para cubrir tanto los haberes como las costas del proceso judicial.

Desde el ámbito gremial, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), difundió la noticia en las horas previas al vencimiento del plazo judicial para que la empresa regularizara la situación. Según indicaron, la resolución busca asegurar el cobro de los salarios que la compañía de Javier Madanes Quintanilla aún mantiene impagos.