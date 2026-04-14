Inflación de marzo: el IPC fue de 3,4% y acumula 9,4% en 2026

El Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos superó el 3% mensual por tercer mes consecutivo y se mantiene sin perforar ese umbral desde junio de 2025.

El Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos superó el 3% mensual por tercer mes consecutivo y se mantiene sin perforar ese umbral desde junio de 2025.

La inflación de marzo se ubicó en 3,4%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y volvió a posicionarse por encima del 3% mensual, tal como había anticipado el Gobierno. El dato consolida una tendencia que no logra quebrarse desde mediados de 2025.

De acuerdo con el relevamiento oficial, el IPC acumula un incremento de 9,4% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6%. Si bien el índice muestra una leve desaceleración respecto a marzo del año pasado (3,7%), la dinámica inflacionaria se mantiene estable en los últimos meses.

El principal impulso del mes estuvo en el rubro “Educación”, que registró una suba del 12,1%. También se ubicaron por encima del promedio “Transporte” (4,1%), “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (3,7%) y “Recreación y cultura” (3,6%). En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” tuvo fuerte incidencia, especialmente por el aumento del 6,9% en carnes en el Gran Buenos Aires.

A nivel regional, el Noreste (4,1%) y el Noroeste (4%) lideraron los incrementos mensuales. Tras conocerse el dato, el presidente Javier Milei afirmó que existen “elementos duros” que explican la suba, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que la inflación responde a factores monetarios vinculados a la oferta y la demanda de dinero.