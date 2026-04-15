El miércoles comenzó con lluvias intensas: hay alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias intensas para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires. La advertencia rige para la mañana del miércoles y la noche.
“El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente”, indica el reporte.
Este miércoles comenzó con lluvias intensas en la zona sur del Conurbano y se espera que el escenario se repita por la noche. La tarde y el mediodía tampoco están a salvo de las precipitaciones, aunque se espera que sean menos intensas.
El jueves también comienza con lluvias pero van disminuyendo con el paso de las horas y la noche ya está a salvo. La temperatura máxima anunciada para mañana es de 23 grados.