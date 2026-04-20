Bianco tuvo que ser operado de urgencia en España

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, tuvo que ser operado de urgencia, por una apendicitis.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, tuvo que ser operado de urgencia, por una apendicitis.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sufrió un cuadro de apendicitis en Barcelona, España; fue intervenido de urgencia y pospuso su vuelo de regreso al país.

Desde sus redes sociales, el funcionario bonaerense anunció que este sábado 18 se sometió inmediatamente a una cirugía, debido a que su afección podría derivar en una peritonitis.

“Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país“, expresó a través de redes sociales el funcionario bonaerense.

Durante este viaje, el ministro de Gobierno participó en reuniones con CEOs de empresas y grupos empresariales españoles tanto en Madrid como en Barcelona y promovió, junto con al gobernador Axel Kicillof, la inversión productiva en la Provincia.