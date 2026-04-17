En España, Kicillof cuestionó las políticas del Milei y evitó hablar de candidaturas

"La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa", aseguró Axel Kicillof.

"La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa", aseguró Axel Kicillof.

En el marco de la primera jornada de su visita a España, el gobernador Axel Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes” y criticó al presidente Javier Milei, al remarcar que “la idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente”.

“Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación”, planteó al presentar su libro en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.

E insistió en que “la idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa“. “En Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados”, precisó, y apuntó: “Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional”.

Asimismo, el gobernador consideró que “los problemas de hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país”. “Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales. En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo”, concluyó.

🇦🇷 🇪🇸 Gracias Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, @Yolanda_Diaz_, por el recibimiento y el intercambio de experiencias en materia de gestión y políticas laborales.



Un encuentro muy necesario para seguir construyendo una agenda a la altura de los avances tecnológicos… pic.twitter.com/QUEA8jFZ8W — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 16, 2026

Durante la jornada, el gobernador se reunió con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, y encabezó un encuentro con empresarios de distintos sectores para potenciar las inversiones en la Provincia. En este último encuentro fue consultado sobre su posible candidatura presidencial para el año próximo, pero evitó hablar del tema, al considerar que aún “es prematuro” y que “no hay que poner el carro adelante de los caballos”.

“El 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra Milei. En la provincia ganamos en septiembre (por las legislativas bonaerenses del año pasado) y hubo un virtual empate en octubre (por las legislativas nacionales)”, explicó el mandatario provincial. Y apuntó: “De cara al proceso electoral de 2027 hay que construir una alternativa política cuyos protagonismos no están resueltos. Es prematuro”. “No hay que poner el carro adelante de los caballos”, aseguró.