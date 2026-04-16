Almirante Brown: Lanzan una diplomatura en promoción de derechos y prevención de violencias contra niños y adolescentes

La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué fue escenario del lanzamiento de la tercera edición de la Diplomatura en Promoción de Derechos y Prevención de las Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes dictada por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en articulación con la comuna browniana.

Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo jerarquizar la prevención y protección de las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes de Almirante Brown y se desarrolla en el marco de una estrategia más integral, denominada Brown Protege a sus Niñeces y Adolescencias, que requiere una herramienta de formación sistemática para distintos agentes municipales y comunitarios que intervienen e interactúan con dichos grupos etarios.

La apertura del nuevo ciclo pedagógico y contó con la participación del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y del secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko quien destacó: “Nos jerarquiza como universidad pública poder poner toda la potencia de una institución que tiene el conocimiento y el saber como su máximo capital de cara a las demandas de desarrollo del territorio de Almirante Brown. No solo entregamos 250 diplomas sino que, también construimos comunidad”

Por su parte, Fabiani destacó la importancia de darle continuidad a la diplomatura de extensión, pese a la coyuntura actual, con el objetivo de seguir formando capital humano en nuestra comunidad. En este sentido, agradeció no solo a la universidad por la articulación, trabajo y compromiso, sino a todos los estudiantes que eligen capacitarse.

La cursada es bimodal, con una clase presencial por módulo, más una clase virtual sincrónica con apoyo de contenidos por parte de tutores que acompañen el proceso de aprendizaje, y la realización no solo de trabajos prácticos sino del trabajo final de integración. Este año además se incorporan nuevas temáticas y conocimientos que hacen al bienestar digital y la criminalización de la infancia, con la baja de la edad de imputabilidad.

Además, participaron del evento jefe de Gabinete de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Sebastián Medina; la jefa de Gabinete local, Paula Eichel; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.