Apagón en el Servicio Meteorológico Nacional y amenaza en retrasar los vuelos

Desde el organismo advirtieron que tampoco estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que conectan Buenos Aires con Colonia del Sacramento y Montevideo, ni para buques comerciales que, por normativa, no pueden zarpar sin un parte oficial.

Desde el organismo advirtieron que tampoco estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que conectan Buenos Aires con Colonia del Sacramento y Montevideo, ni para buques comerciales que, por normativa, no pueden zarpar sin un parte oficial.

La medida de fuerza en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) genera preocupación por sus posibles efectos en la aviación y el transporte. La Organización Meteorológica Mundial subrayó que la información del tiempo es esencial para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad de los vuelos, ya que influye en todas las etapas de la operación, desde la planificación hasta el aterrizaje.

En este contexto, el paro SMN que interrumpiría la difusión de datos durante siete horas obligaría a las aerolíneas a operar con mayores márgenes de seguridad. Esto podría traducirse en demoras escalonadas más que en cancelaciones masivas, aunque no se descartan reprogramaciones puntuales ante fenómenos como niebla, tormentas o vientos intensos que afectan el rendimiento de las aeronaves y la operatividad aeroportuaria.

El impacto del paro SMN no se limitaría a la aviación. Desde el organismo advirtieron que tampoco estarán disponibles los informes meteorológicos obligatorios para los servicios de ferry que conectan Buenos Aires con Colonia del Sacramento y Montevideo, ni para buques comerciales que, por normativa, no pueden zarpar sin un parte oficial. En contraste, los vuelos internacionales que solo sobrevuelen el espacio aéreo argentino podrán utilizar información generada fuera del país.

La medida de fuerza se enmarca en un conflicto laboral más amplio dentro del SMN. Trabajadores denuncian que los 140 despidos recientes ya afectan la capacidad operativa, con faltantes de datos, cambios en los planes de estaciones meteorológicas y menor monitoreo nocturno. Carla Gulizia, titular del Centro Argentino de Meteorólogos, advirtió que se trata de una situación inédita en los 153 años de historia del organismo.

Desde el gremio Asociación Trabajadores del Estado sostienen que la reducción de personal agrava la situación, mientras que desde el Ministerio de Defensa —del que depende el SMN— señalaron que se trata de una medida sindical que debe garantizar servicios mínimos y descartaron, por ahora, la conciliación obligatoria. En este escenario, el viernes podría convertirse en una jornada clave, marcada por la ausencia de información meteorológica oficial y la profundización del conflicto.