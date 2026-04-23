Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque declara por cuarta vez ante el tribunal

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma una nueva jornada clave con la declaración de Leopoldo Luque y testimonios policiales

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma una nueva jornada clave con la declaración de Leopoldo Luque y testimonios policiales

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una nueva audiencia clave con la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, quien comparecerá por cuarta vez ante el tribunal que investiga las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista. En esta jornada también prestarán testimonio tres policías y un médico vinculado al acta de defunción.

Fuentes judiciales indicaron que Luque continuará con su estrategia de defensa ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, enfocándose en su rol como médico personal del ex capitán de la Selección argentina. En paralelo, la declaración del psicólogo Carlos Díaz fue postergada para el próximo martes 28 de abril.

Entre los testigos que podrían presentarse se encuentra Juan Carlos Pinto, profesional de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción de Maradona y que no había podido declarar previamente. También brindarán su testimonio efectivos policiales, entre ellos Lucas Farías, Lucas Rodrigo Borge y Cristian Méndez, quienes participaron del operativo en la vivienda del country San Andrés.

Durante declaraciones anteriores, Borge relató que encontró al exfutbolista sin vida en su habitación, cubierto con una sábana, y describió que presentaba una notable hinchazón abdominal. En tanto, Farías sostuvo que el cuerpo le pareció un “bulto prominente” al ingresar al domicilio tras ser alertado por una descompensación.

La audiencia se da luego de la extensa declaración de Gianinna Maradona, quien apuntó contra el equipo médico, incluyendo a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. La hija del exjugador denunció que la vivienda no estaba apta para una internación domiciliaria y describió condiciones precarias, además de detallar el estado físico en el que se encontraba su padre el día de su muerte.