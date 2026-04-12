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El SMN anunció que volverá la lluvia y la humedad en esta semana


El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el regreso de las lluvias a partir de la próxima semana.

Según el organismo oficial, las precipitaciones podrían comenzar el martes que viene por la noche y se extenderían durante toda la jornada del miércoles, en un escenario de inestabilidad que afectará a la Ciudad y el conurbano bonaerense.

A pesar del retorno de las lluvias, las temperaturas se mantendrán elevadas para la época del año. Se esperan mínimas cercanas a los 17 grados y máximas que rondarán los 25 grados, lo que configura un ambiente templado y húmedo.

Este comportamiento térmico se da en un contexto otoñal atípico, con registros que continúan por encima de los valores habituales para abril.__IP__

De esta manera, tras varios días de relativa estabilidad, el clima volverá a mostrar condiciones variables en el AMBA, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

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