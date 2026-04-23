Milei vs periodismo: El Gobierno prohibió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada

La medida fue comunicada de forma sorpresiva y se justificó en supuestos casos de “espionaje ilegal”, tras una denuncia previa de Casa Militar.

La medida fue comunicada de forma sorpresiva y se justificó en supuestos casos de “espionaje ilegal”, tras una denuncia previa de Casa Militar.

El Gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, en una decisión que generó fuerte preocupación en el ámbito periodístico. La medida sobre la prensa fue confirmada por la Casa Rosada y difundida mediante un breve mensaje oficial.

Según trascendió, la disposición fue comunicada a través de un texto que señalaba: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. La decisión implica, en la práctica, la restricción del acceso habitual de los cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, donde se desarrollan coberturas diarias.

El anuncio se conoció un día después de que la Casa Militar presentara una denuncia contra dos periodistas por presunto “espionaje”, lo que habría motivado la medida. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles sobre los hechos investigados ni sobre la identidad de los profesionales involucrados, lo que incrementó la incertidumbre en el sector.

La resolución generó inquietud entre trabajadores de prensa y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, que advierten sobre un posible retroceso en el acceso a la información pública. En ese marco, se espera que en las próximas horas haya pronunciamientos formales y pedidos de aclaración al Gobierno nacional.