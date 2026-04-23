Caída del Índice de Confianza del Consumidor: el ICC bajó 5,7% en abril y acumula tres meses en retroceso

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una nueva baja en abril, según la Universidad Di Tella, y profundiza la tendencia negativa iniciada a comienzos de 2026.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una nueva baja en abril, según la Universidad Di Tella, y profundiza la tendencia negativa iniciada a comienzos de 2026.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella cayó un 5,7% en abril y sumó su tercer mes consecutivo en descenso, consolidando una tendencia negativa en el ánimo económico de los hogares. En la comparación interanual, el indicador registró una baja del 10,12%, mientras que desde el pico alcanzado en enero de 2025 acumula un retroceso del 16,33%.

El informe, elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF), se basó en encuestas telefónicas realizadas entre el 6 y el 17 de abril de 2026 en distintos centros urbanos del país. Según el reporte, la caída del ICC fue generalizada en todas las regiones, lo que refleja un deterioro extendido en las percepciones económicas de la población.

A nivel geográfico, el Interior del país encabezó las bajas con un desplome del 10,57%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con un 6,69% y el Gran Buenos Aires con un 1,53%. En cuanto al nivel socioeconómico, el impacto fue más fuerte en los hogares de menores ingresos, donde el índice retrocedió un 12,60%, mientras que en los sectores de mayores ingresos la caída fue del 1,80%.

Por componentes, todos los subíndices mostraron resultados negativos. La mayor contracción se registró en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por la Situación Macroeconómica (-4,30%) y la Situación Personal (-3,96%). Además, el informe remarcó que tanto las condiciones actuales como las expectativas futuras empeoraron: las Condiciones Presentes cayeron un 9,03% y las Expectativas Futuras un 3,30%, reforzando el clima de incertidumbre económica.