Lanús empató y se mantiene en zona de clasificación

Lanís igualó sin goles con Central Córdoba y se encuentra en el quinto puesto de la Zona A. Le atajaron un penal.

Lanís igualó sin goles con Central Córdoba y se encuentra en el quinto puesto de la Zona A. Le atajaron un penal.

Lanús igualó 0-0 con Central Córdoba, en un partido que se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

La llegada de mayor peligro fue del local, a los 41 minutos del segundo tiempo, con un penal ejecutado por el defensor Carlos Izquierdoz, que fue detenido por el arquero Alan Aguerre.

La igualdad dejó al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el quinto lugar de la Zona A con 23 unidades, mientras que el Ferroviario es decimotercero con 16 puntos.

En la próxima fecha, el Granate deberá jugar como local ante Deportivo Riestra, mientras que el conjunto de Lucas Pusineri cerrará el torneo ante Boca, también como local, con día y horario a determinar.