el Gasolero busca cortar la racha en el Beranger por la fecha 11

Temperley viene de dos empates consecutivos, el último 1-1 ante Colegiales, y necesita empezar a sumar de a tres para no perder terreno en los primeros puestos para ingresar el reducido.

Temperley viene de dos empates consecutivos, el último 1-1 ante Colegiales, y necesita empezar a sumar de a tres para no perder terreno en los primeros puestos para ingresar el reducido.

Temperley mañana recibirá a Patronato en lo que será uno de los cruces importantes de la fecha 11 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15:30 en el estadio Alfredo Martín Beranger.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo viene de dos empates consecutivos, el último 1-1 ante Colegiales, y necesita empezar a sumar de a tres para no perder terreno en los primeros puestos para ingresar el reducido. Si bien ha mostrado pasajes de buen juego, la falta de eficacia en momentos clave le impidió cerrar los partidos a su favor, una situación que buscará revertir ante su gente.

Del otro lado estará Patronato, que no atraviesa su mejor presente y llega tras igualar sin goles en la fecha pasada. El conjunto entrerriano se ubica en la zona media de la tabla y arrastra irregularidad en su rendimiento, por lo que intentará aprovechar la oportunidad para sumar fuera de casa.

En este contexto, el duelo en el Beranger se presenta como una buena chance para el Gasolero de hacerse fuerte en su casa y recuperar confianza. Con el respaldo de su público, el Celeste intentará imponer condiciones y volver a a sumar de a tres, en una temporada que ilusiona a todo Turdera.