Con críticas a Milei, Kicillof asumió la presidencia del PJ bonaerense

“Ni herencia ni riesgo kuka: este desastre es consecuencia de las políticas de Milei”, aseguró al presidir la primera reunión del Consejo del PJ bonaerense en La Plata.

“Ni herencia ni riesgo kuka: este desastre es consecuencia de las políticas de Milei”, aseguró al presidir la primera reunión del Consejo del PJ bonaerense en La Plata.

El gobernador Axel Kicillof asumió la presidencia del PJ bonaerense. “El plan que existía para ocultar la crisis que sufre la Argentina se ha derrumbado: el desastre productivo, laboral, social y alimentario ya es innegable y tiene como único responsable a Javier Milei”, afirmó al presidir la primera reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

“No fue ni el riesgo kuka ni la pesada herencia los que nos trajeron a esta situación: desde el partido, desde la militancia, nuestra tarea es explicar en todos los barrios que la única causa es la política económica del Gobierno nacional”, remarcó el Gobernador.

Destacó que se ingresó en “una etapa de construcción” en la cual “hay que ampliarse hacia sectores económicos, sociales y culturales que muchas veces han sido adversos”. “No me refiero a alianzas electorales, sino a salir al encuentro de todos aquellos que hoy se encuentran frustrados o espantados por el programa de Milei. Esa es la tarea del peronismo: escucharlos, discutir y convencerlos”, aclaró.

Durante la reunión se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género.

Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.

Además, se abordaron cuestiones vinculadas a las campañas de afiliaciones y a la formación y capacitación política.

Por último, Kicillof afirmó: “Nuestro trabajo principal e histórico es terminar con esta pesadilla, y nada mejor para hacerlo que ofrecer un sueño y una alternativa para devolverle la esperanza al pueblo”.

“Frente a la antipolítica, tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, concluyó.