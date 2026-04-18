Impulsan la producción de hongos comestibles en la Provincia

La localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown, fue sede de una reunión entre productores, académicos e instituciones para impulsar un marco normativo sobre la producción de hongos en la provincia de Buenos Aires.

Con la participación de más de 1.000 personas a lo largo de toda la jornada, el Festival de Hongos “La Funga, Ostras y Sombreros” se consolidó en Adrogué como un espacio de articulación entre ciencia, producción y cultura, abierto a toda la comunidad.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de avanzar hacia una legislación clara que otorgue previsibilidad y un marco productivo a una “actividad con alto potencial para generar empleo genuino en la provincia de Buenos Aires”.

El senador bonaerense de Fuerza Patria Federico Fagioli participó del Café de Productores, una instancia de intercambio entre referentes del sector productivo, investigadores, académicos y representantes de instituciones públicas y financieras, orientada a debatir herramientas para el desarrollo de la actividad.

“Vamos a poner a disposición las puertas del Senado bonaerense para transformar esta experiencia productiva en herramientas concretas que mejoren la capacidad de producción y generen más oportunidades para el sector”, señaló.

Y agregó: “Queremos construir una mesa de trabajo entre el Poder Legislativo, los productores, el Ministerio y todos los actores necesarios para impulsar una normativa que acompañe, fortalezca y regule la producción de hongos en la provincia de Buenos Aires”.

Del encuentro participaron también Claudio Godio; Renata Valgiusti, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en representación del área de frutihorticultura y floricultura; Ariel Cosentino, del Banco Provincia; Edgardo Albertó; y María Inés Castillo, entre otros referentes vinculados a la producción y al conocimiento aplicado sobre hongos.

La producción de hongos aparece hoy como una alternativa de enorme valor desde el punto de vista productivo, alimentario y ecológico. Con baja inversión inicial y a partir del aprovechamiento de desechos agrícolas, permite obtener un producto de gran calidad nutricional, rico en proteínas y con una demanda creciente tanto en el plano gastronómico como en el medicinal.

En un escenario marcado por la caída de la actividad económica y por niveles crecientes de informalidad laboral, el desarrollo de esta cadena puede convertirse en una oportunidad concreta para promover empleo registrado y agregado de valor local, destacan desde la organización.