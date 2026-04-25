Lomas de Zamora: Se resistió a entregar el celular y lo mataron

Un joven de 21 años fue sorprendido por delincuentes en San José, partido de Lomas de Zamora. Entregó la mochila, pero se resistió a entregar el celular y le dispararon.

Un joven de 21 años fue sorprendido por delincuentes en San José, partido de Lomas de Zamora. Entregó la mochila, pero se resistió a entregar el celular y le dispararon.

Un joven de 21 años fue asesinado en las últimas horas en la localidad de San José, partido de Lomas de Zamora. Fue sorprendido por delincuentes y si bien entregó la mochila, se resistió un poco a entregar el celular. Le dispararon y terminó muriendo en el hospital.

Todo sucedió en la intersección de las arterias Dinamarca y Erickson. La víctima, Agustín Andrés Rivero (21), fue sorprendido por delincuentes que bajaron de un Volkswagen Bora negro. “Dame las cosas”, le gritaron.

Entregó de inmediato la mochila, que los asaltantes abandonaron allí, pero se resistió un poco a entregar el celular. Frente a esta situación, uno de los asaltantes le apunta y dispara. Recibió un balazo en la zona de la cintura.

La Policía informó que fue trasladado por un vecino al Hospital de Diagnóstico Inmediato “Roberto Sánchez” de Banfield, pero finalmente falleció.

Los investigadores preservaron la escena del ataque, donde encontraron una vaina servida. Una cámara de seguridad de la vía pública permite ver toda la situación. Buscan a los sospechosos.