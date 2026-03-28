Impresionante choque en Adrogué: tres heridos

Los tres ocupantes del auto fueron hospitalizados con heridas de diferente consideración. Fue en San Martín y Espora, Adrogué.

Los tres ocupantes del auto fueron hospitalizados con heridas de diferente consideración. Fue en San Martín y Espora, Adrogué.

Un impresionante choque entre un auto y un camión se registró en Adrogué. La peor parte se la llevó el rodado de menor tamaño, ya que sus tres ocupantes debieron ser hospitalizados con heridas de diferente consideración.

“Tres personas que se desplazaban en un auto, sufrieron lesiones de diferente consideración al chocar violentamente contra un camión en el cruce de las avenidas San Martín y Espora”, informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Las imágenes dan cuenta de la destrucción total del vehículo, cuyos tres ocupantes fueron hospitalizados. Otros vehículos se vieron afectados por el violento impacto.

Vecinos mostraron su indignación por el siniestro vial, ya que en ese cruce hay un semáforo de cuatro tiempos, por lo que se presume que alguno de los rodados no respetó la indicación. “La poca educación que se traslada al manejo hace que no se respeten los semáforos”, se quejó un vecino.