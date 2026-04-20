Almirante Brown: con arte, música y experiencias llega Ciclo Electra – Otoño para toda la comunidad

El próximo domingo 26 de abril a partir de las 16:30 se realizará una nueva edición de Ciclo Electra – Edición Otoño, una propuesta cultural que combina arte, música y experiencias en un mismo espacio. El encuentro tendrá lugar en J. S. Bynnon 1649, Adrogué con entrada libre y gratuita.

El evento propone una jornada abierta a toda la comunidad, donde se podrá disfrutar de una amplia variedad de actividades y expresiones culturales. Entre las principales propuestas se destacan la feria, música en vivo, DJ set, bingo con premios, exposiciones visuales, gastronomía, tarot, talleres y múltiples actividades participativas.

Dentro de la programación, habrá espacios específicos como una tarde de bingo con premios, un taller de amuletos, propuestas de maquillaje artístico, sesiones de handpoke tattoos y lecturas de tarot, además de otras experiencias que invitan a recorrer, descubrir y compartir.

Ciclo Electra se consolida así como un punto de encuentro para artistas, emprendedores y público en general, promoviendo la cultura independiente y generando un espacio de intercambio creativo en un ambiente accesible y diverso.

La invitación está abierta a quienes quieran disfrutar de una tarde distinta, en un entorno que celebra la expresión artística y el encuentro colectivo.