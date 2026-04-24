Avellaneda recuerda con una caminata a Alejandra Pizarnik

La actividad es gratuita, pero con cupos limitados. La cita es el 29 de abril, fecha en la que Alejandra Pizarnik hubiera cumplido 90 años.

La actividad es gratuita, pero con cupos limitados. La cita es el 29 de abril, fecha en la que Alejandra Pizarnik hubiera cumplido 90 años.

El Municipio de Avellaneda propone una caminata turística por los 90 años de Alejandra Pizarnik, poeta que dejó un legado de obras marcadas por el dolor, la ausencia, pero también la libertad.

“En el marco del 90º aniversario de Alejandra Pizarnik, realizaremos perfomático en el casco histórico de nuestra ciudad para descubrir los diferentes homenajes que hacen referencia a esta escritora avellanedense”, informó el Municipio.

Convocan a los asistentes a llevar su propia poesía, cuento o fragmento de algún libro para compartir en comunidad.

La cita es el 29 de abril a las 17. El punto de partida es el CMA, ubicado en San Martín 797 de Avellaneda. Es una actividad gratuita pero los cupos son limitados. Para participar, podés ingresar a linktr.ee/avellanedatur.

Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires, el 29 de abril de 1936. Estudió en a la Escuela Normal Mixta de Avellaneda y se recibió en 1953.

Un año después comenzó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se inició en el mundo de las artes de la mano del pintor surrealista Batlle Planas. Además de pintura estudió periodismo, técnica que utilizaría para escribir críticas en distintos periódicos.

En su residencia en París trabajó como crítica, traductora y publicó poemas. Ya en Buenos Aires publicó sus tres principales obras Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical.

Sus últimos años fueron los más difíciles, con crisis depresivas e intentos de suicidio, que la llevaron a estar internada. A los 36 años decidió poner fin a si vida, el 25 de septiembre de 1972.