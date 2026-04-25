Brown de Adrogué retuvo los tres puntos en su casa

Brown de Adrogué venció 2-1 a Villa San Carlos por la Fecha 13 de la competencia de la Primera B. Bruno Báez el autor de los goles.

Brown de Adrogué venció 2-1 a Villa San Carlos por la Fecha 13 de la competencia de la Primera B. Bruno Báez el autor de los goles.

Brown de Adrogué venció por 2 a 1 a Villa San Carlos, por la Fecha 13 de la competencia de la Primera B. Bruno Báez fue el autor de los dos tantos del Tricolor en el Estadio Lorenzo Arandilla.

El partido fue parejo en Adrogué, pero el local pudo inclinar la balanza a su favor en el cierre de la primera etapa. Bruno Báez marcó la ventaja, a los 46, y el grito de desahogo se sintió con fuerza en la zona sur del Conurbano. Lucas Irusta fue amonestado.

En el complemento, Agustín González se sumó a los amonestados y Bruno Báez, a los 31, extendió la ventaja para el dueño de casa. A los 36, Rodrigo Salinas descontó para la visita.

Con esta victoria, el Tricolor llegó a las 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas) y salió de la zona de descenso, se encuentra en la posición 14 (al cierre de este partido) y el rival quedó uno abajo.