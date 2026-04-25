Intendentes peronistas vuelven a movilizarse: irán a Capital Humano

Intendentes movilizarán el próximo miércoles a Capital Humano para reclamar los fondos por el SAE.

Intendentes movilizarán el próximo miércoles a Capital Humano para reclamar los fondos por el SAE.

Intendentes peronistas volverán a movilizarse la semana próxima para reclamarle al Gobierno de Javier Milei que entregue fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, esta vez el pedido está centrado en los comedores de las escuelas.

La decisión fue anunciada ayer, cuando el gobernador Axel Kicillof presidió la primera reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Se informó que el próximo miércoles se realizará una movilización junto a intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar por los recursos que le corresponden a la Provincia para sostener los servicios alimentarios en las escuelas.

“Frente a la antipolítica, tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, aseguró el gobernador.

Días atrás, intendentes de todo el país movilizaron al Ministerio de Economía para reclamarle a Luis Caputto, ahora será a Sandra Pettovello, los fondos para obras (que se encuentran paralizadas desde la asunción de Milei) y políticas locales. La FAM no descartó ir a la Justicia.