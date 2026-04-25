Los Andes ganó en Los Polvorines y escala en la tabla

Los Andes venció por 2 a 0 a San Miguel en el Estadio Malvinas Argentinas. Mauricio Asenjo y Julián Navas, los autores de los goles.

Los Andes venció por 2 a 0 a San Miguel en el Estadio Malvinas Argentinas. Mauricio Asenjo y Julián Navas, los autores de los goles.

Los Andes venció por 2 a 0 a San Miguel, por la Fecha 11 de la competencia de la Primera Nacional en Los Polvorines. Mauricio Asenjo y Julián Navas fueron los autores de los goles en el Estadio Malvinas Argentinas.

El partido comenzó con un local generando presión y a los pocos minutos de comenzado el encuentro, fue el arquero Sebastián López el que salvó al Milrayitas con una gran atajada a un cabezazo rival. A los 14 llegó el gol de volea Mauricio Asenjo, que luego fue amonestado.

A los 14 del complemento, Julián Navas extendió la ventaja. Tras un centro de tiro libre, cabeceó pero el travesaño le dijo que no, intentó nuevamente con un remate y terminó gritando el gol. Galeano y Ortíz también vieron la amarilla.

El Milrayitas acumula 16 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas) y se metió en el tercer puesto afianzándose en la zona de Reducido.