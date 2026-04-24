Servicio Meteorológico Nacional: El Gobierno cambia el esquema tras el paro y habilita a EANA a prestar el servicio

Tras el conflicto gremial y la suspensión de la medida de fuerza, el Ejecutivo dispuso que el Servicio Meteorológico Nacional deje de ser el único proveedor para vuelos y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea a asumir la prestación.

Tras el conflicto gremial y la suspensión de la medida de fuerza, el Ejecutivo dispuso que el Servicio Meteorológico Nacional deje de ser el único proveedor para vuelos y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea a asumir la prestación.

El Gobierno nacional oficializó cambios en el esquema del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) luego del paro convocado por trabajadores del organismo, al establecer que dejará de ser el único proveedor del servicio meteorológico para la navegación aérea. La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 274/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

En la normativa, el Ejecutivo argumentó que la navegación aérea es un “servicio público esencial” cuya continuidad y seguridad resultan fundamentales para el transporte y la conectividad del país. En ese sentido, advirtió que el esquema actual presenta limitaciones operativas, especialmente por la concentración de funciones en un solo proveedor y la falta de alternativas ante contingencias.

A partir de esta decisión, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.) será la encargada de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), ya sea de manera directa o mediante la contratación de terceros. Según el Gobierno, el objetivo es garantizar una respuesta más ágil frente a conflictos o eventuales fallas en la prestación.

El conflicto se originó tras la convocatoria a paro por parte de trabajadores del SMN, quienes denunciaron 140 despidos “injustificados” y alertaron sobre un impacto negativo en la seguridad operacional. Sin embargo, la medida fue levantada luego de que el Ejecutivo notificara a ATE que no podía llevarse adelante por tratarse de un servicio esencial, reforzando así el argumento oficial para avanzar con la reestructuración del sistema.