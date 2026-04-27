La diócesis de Lomas de Zamora tiene una nueva parroquia: Santa Catalina de Siena, la parroquia número 62 de la Iglesia diocesana y está en el Barrio Santa Catalina I, en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

En el marco de una misa que presidió el obispo diocesano, Jorge Lugones, la parroquia ubicada en Paula Rosende de Grigera 3799 fue creada canónicamente este domingo 26 de abril, cuarto Domingo de Pascua del año 2026, y en la ocasión, el presbítero Pedro Valentín Valdéz comenzó su ministerio de administrador parroquial. El obispo auxiliar, monseñor Fernando Rodríguez, concelebró la misa.

“Quiera Dios nuestro Señor, que esta nueva parroquia sea para todos, prenda de nuevas y abundantes gracias celestiales”, expresó el obispo en el decreto de creación.

La nueva comunidad parroquial se escindió del territorio de la parroquia Beata Laura Vicuña en Santa Catalina, Lomas de Zamora. Era una de sus capillas y ahora fue erigida como parroquia.



Las capillas de la nueva parroquia son: María Madre de la Iglesia (Calle 106, entre Calle 7 y Río La Matanza, Barrio La Nueva Esperanza), Inmaculada Concepción (Homero Manzi 4296, Barrio Antártida Argentina) y Nuestra Señora de la Candelaria (Av. Dr. Gilberto Elizalde, entre Mendoza y Corrientes, Barrio Juan Domingo Perón).

La parroquia limita al norte con la diócesis de San Justo y el Río Matanza/Riachuelo; al sur con la parroquia Beata Laura Vicuña; al este con las parroquias San Alberto Magno (Villa Lamadrid) y Beata Laura Vicuña; y al oeste con la parroquia La Milagrosa (Nueve de Abril, Esteban Echeverría).

La nueva parroquia se suma a la Vicaría de la Ribera, una de las cuatro zonas pastorales de la Iglesia diocesana, que ahora abarca 9 parroquias. Las otras Vicarías son: Almirante Brown -incluye a San Vicente y Presidente Perón- con 18 parroquias; Ezeiza-Esteban Echeverría con 13 parroquias y Lomas de Zamora con 22 parroquias.

Para tomar dimensión del territorio de la diócesis de Lomas de Zamora, la creciente población y la necesidad de una mayor y mejor atención pastoral, una de las capillas de la nueva parroquia, María Madre de la Iglesia, ubicada en el Barrio Nueva Esperanza, se halla justo en el extremo noroeste del partido de Lomas de Zamora, incluso pasando el Riachuelo – Río Matanza (viniendo desde la Zona Sur), entre los partidos de Esteban Echeverría y La Matanza.

Una zona con tantas necesidades materiales como la esperanza de sus habitantes -miembros de la comunidad parroquial-, cercana a la Av. Olimpo, la Ruta Provincial N° 4, más conocida como “Camino de cintura”, y la estación Turner de las vías del tren Roca, ramal Temperley-Haedo.