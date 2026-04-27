La Provincia suspende por 90 días el programa MESA para reforzar la alimentación escolar

El Gobierno bonaerense suspendió por 90 días el programa alimentario MESA desde el 1 de mayo para reforzar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en medio de la crisis fiscal y la caída de transferencias nacionales.

La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una “reasignación de partidas” para garantizar el funcionamiento del sistema alimentario escolar considerado esencial.

La medida se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial y, según el texto oficial, responde a la “profunda recesión” y al “incumplimiento de transferencias automáticas y no automáticas” por parte del Estado nacional.

En ese contexto, la administración de Axel Kicillof resolvió priorizar las prestaciones que integran el “núcleo esencial” de la política alimentaria, con foco en el SAE, que brinda asistencia diaria en las escuelas.

Desde la cartera social explicaron que el programa MESA —basado en la entrega mensual de módulos alimentarios— fue creado como una herramienta excepcional durante la pandemia y que, en el actual escenario, su sostenibilidad quedó comprometida.

El aumento sostenido en el costo de los alimentos y la menor participación nacional en el financiamiento educativo aceleraron la decisión de suspenderlo de manera transitoria. A diferencia del SAE, definido como una política “regular, permanente y estructural”, el MESA pasó a ser considerado un instrumento “accesorio y complementario”.

Durante los próximos 90 días, el Ejecutivo evaluará la viabilidad de retomar el programa en función de la evolución de las variables macroeconómicas y la disponibilidad de recursos.

La resolución vincula de forma directa la suspensión con la merma de fondos provenientes de Nación, al señalar una “mora y detracción” que obligó a la Provincia a incrementar su participación en el financiamiento del sistema alimentario escolar.

En paralelo, el escenario comenzó a escalar en el plano político. En las últimas horas, Larroque desestimó el pedido de emergencia alimentaria impulsado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pero confirmó que avanzará con una presentación conjunta junto a jefes comunales ante el Ministerio de Capital Humano para reclamar mayores recursos.

Ese movimiento busca sumar presión institucional sobre la administración nacional en un contexto de creciente tensión por el financiamiento de políticas sociales sensibles, como la asistencia alimentaria en las escuelas.

Pese a la suspensión del MESA, desde el Gobierno bonaerense remarcaron que no habrá interrupciones en la cobertura alimentaria, ya que el SAE continuará funcionando con normalidad. En esa línea, se instruyó a notificar de inmediato a municipios y consejos escolares, mientras que la medida no tendrá efecto retroactivo sobre compromisos ya asumidos.