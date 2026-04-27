Robo comando en Lanús: simularon ser policías y escaparon con $20 millones

Un violento robo comando tuvo lugar en Lanús, donde una banda de delincuentes logró llevarse alrededor de 20 millones de pesos en efectivo de un depósito de envíos tras simular ser policías.

El hecho ocurrió el viernes al mediodía en un depósito logístico en Potosí al 1800, Villa Jardín, donde los empleados fueron amenazados y reducidos a la fuerza.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad, al menos cuatro asaltantes ingresaron al lugar minutos antes de las 13. Tal como se puede observar en las imágenes, algunos vestían chalecos y uniformes similares a los de la Policía Bonaerense, lo que les permitió montar un falso procedimiento y así engañar a los empleados.

Apenas irrumpieron en el lugar, uno de los delincuentes extrajo un arma y comenzó a dar órdenes a los gritos. “¡Al piso! ¡Todos al piso, vamos!”, exigió, obligando así a una decena de trabajadores a tirarse boca abajo dentro de una de las oficinas del lugar. Para reforzar la apariencia de un operativo policial, también les ordenaron tener los documentos en la mano.

En medio de la situación, uno de los ladrones preguntó por la contadora del lugar. Una vez identificada, los delincuentes la obligaron a levantarse y le exigieron el dinero. “Queremos la plata, nada más”, le indicaron, según relataron luego las víctimas. Mientras algunos integrantes de la banda mantenían reducidos a los empleados, otros aprovecharon para recorrer las oficinas y otros sectores del depósito en busca del efectivo.

Durante el robo, los delincuentes también se llevaron celulares y pertenencias personales de las víctimas. “¡Los teléfonos! ¡Todos los teléfonos ahí!”, les ordenaron mientras revisaban mochilas y bolsillos.

En pocos minutos, los delincuentes lograron abrir y vaciar dos cajas fuertes que contenían una suma cercana a los $20 millones.

El video de la cámara de seguridad se interrumpe a las 12:57, cuando los empleados todavía permanecían en el suelo y los asaltantes planeaban cómo fugarse. Una vez que los delincuentes abandonaron el lugar, las víctimas pudieron dar aviso a la policía.

El hecho es investigado por la UFI N° 6 de Lanús, quedó a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez, quien dispuso la intervención de la DDI y el análisis de las imágenes de seguridad para avanzar con la causa. Hasta el momento, la Justicia no logró identificar ni detener a los sospechosos.