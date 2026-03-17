Pelea y muerte en una plaza del Conurbano

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos, en medio de una pelea en la plaza. Dos detenidos.

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos, en medio de una pelea en la plaza. Dos detenidos.

La plaza San Martín de Berazategui fue epicentro de una pelea, que terminó con el asesinato de un joven de 18 años, identificado como Santiago Agustín González. El seguimiento del atacante a través de las cámaras de seguridad permitió dar con su paradero y fue detenido.

El terrible hecho tuvo lugar en Mitre y la calle 6, punto al cual arribaron los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires por un llamado al 911. “Fue trasladado por medios propios al hospital Evita Pueblo”, informaron las fuentes, que precisaron que llegó sin vida.

En el centro de salud, un allegado al joven explicó que la muerte fue producto de una gresca con gente a los que conocen del Barrio Villa Mitre. Precisó que el agresor esgrimió, en esas circunstancias, un arma de fuego y efectuó tres disparos contra Agustín. Dos de ellos impacta en la víctima y el tercer restante impacta en la pierna de un segundo sujeto, que fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

Tras el homicidio, escapó en una moto que era manejada por otra persona, también identificada. Las cámaras de seguridad fueron clave para confirmar los hechos y dar seguimiento a los sospechosos.

La Justicia ordenó cuatro allanamientos de urgencia, donde lograron la detención de los dos acusados, además del secuestro de prendas de vestir utilizadas en el ataque.

El joven que disparó está acusado de “homicidio agravado por su comisión con arma de fuego”, mientras que el conductor de la moto está señalado por “encubrimiento agravado por un hecho precedente grave”.

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