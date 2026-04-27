Sturzenegger propone despedir al 85% del personal en el SMN

Aseguró que con apenas 150 empleados (frente a los mil de hoy) y estaciones modernas, el servicio del SMN mejorará.

Aseguró que con apenas 150 empleados (frente a los mil de hoy) y estaciones modernas, el servicio del SMN mejorará.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, subió la apuesta en medio del conflicto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y propuso despedir al 85% del personal.

En un mensaje de X, el funcionario precisó que “el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos”, por la recolección manual de los datos.

“El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, aseguró.

En este marco, planteó: “Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas“.

Y fue más allá, responsabilizó a estos pocos trabajadores de la pérdida del poder adquisitivo de las familias argentinas. “Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares”, conisderó.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

Cabe destacar que desde la llegada de la administración libertaria, el SMN tiene 200 empleados menos que la dotación óptima necesaria. Según la auditoría realizada durante la gestión de Mauricio Macri, debiera ser de 1156 trabajadores, y actualmente cuenta con 980, mientras que el Gobierno pretende reducirla a 740.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, que obligó al gremio de ATE a levantar el paro previsto para la semana, introduce un cambio de fondo en el régimen de prestación del servicio meteorológico aplicado a la aviación. Es “esencial” pero las funciones seráns traspasadas.