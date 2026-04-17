Los Andes recibe a San Telmo con el objetivo de afirmarse en el reducido y cortar una racha histórica

Los Andes intentará cortar con la mala racha de San Telmo en el Gallardón. El milrayiras no le gana al candombero desde la temporada 2011/12.

Los Andes intentará cortar con la mala racha de San Telmo en el Gallardón. El milrayiras no le gana al candombero desde la temporada 2011/12.

El encuentro de Los Andes y San Telmo asoma como un duelo determinante este sábado en el estadio Eduardo Gallardón. El conjunto de Lomas de Zamora atraviesa su mejor momento en el campeonato y, además de ir por su tercer triunfo consecutivo, intentará dejar atrás una marca negativa que arrastra desde hace décadas frente al Candombero.

El Milrayitas llega con 12 puntos en la Zona A de la Primera Nacional, luego de un inicio irregular que logró encauzar con dos victorias al hilo. Ese envión lo metió en zona de reducido y ahora buscará sostenerse entre los protagonistas, achicando la distancia con el líder Colón de Santa Fe.

A lo largo de la historia, Los Andes mantiene una ventaja en el historial general con 22 triunfos sobre 54 encuentros, contra 18 de San Telmo y 14 empates. El primer enfrentamiento data de 1927, pero más allá de los números globales, hay una particularidad que condiciona el presente: el rendimiento en Lomas no ha sido favorable en las últimas décadas ante este rival.

El último cruce entre ambos fue en la temporada 2019-2020, con festejo del conjunto de la Isla Maciel. Desde entonces no volvieron a verse las caras, pero el dato que más preocupa en el sur es que Los Andes no le gana a San Telmo desde la temporada 2011/12. Y si se pone el foco en el Gallardón, la racha es todavía más extensa: la última victoria como local fue en 1978, una cuenta pendiente que el equipo intentará saldar ante su gente.