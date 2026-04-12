Los Andes ganó y se prende en la pelea de la Primera Nacional

El equipo de Lomas de Zamora volvió a sumar de a tres y confirmó su levantada en el campeonato.

El equipo de Lomas de Zamora volvió a sumar de a tres y confirmó su levantada en el campeonato.

El triunfo de Los Andes por 1-0 ante Acassuso como visitante, en el estadio La Quema, le permitió al Mil Rayitas meterse en los puestos de arriba en la Primera Nacional 2026. El equipo de Lomas de Zamora volvió a sumar de a tres y confirmó su levantada en el campeonato.

El único gol del partido lo convirtió Asenjo, quien atraviesa un gran presente goleador. El delantero dejó atrás el penal errado frente a Temperley y respondió con dos tantos consecutivos que significaron seis puntos clave para su equipo.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Los Andes logró sostener la ventaja y mostró solidez defensiva para quedarse con un triunfo importante fuera de casa. Acassuso, por su parte, no logró capitalizar sus oportunidades y se quedó con las manos vacías.

Con este resultado, Acassuso suma 9 puntos y se ubica en la 13° posición, mientras que Los Andes alcanzó las 12 unidades y se posiciona en el 5° lugar de la tabla. En la próxima fecha, el Mil Rayitas recibirá a San Telmo el sábado 18 de abril en el estadio Eduardo Gallardón, mientras que Acassuso visitará a All Boys en el Islas Malvinas.