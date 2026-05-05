Causa Adorni: La Justicia ordenó un peritaje al celular del contratista Matías Tabar

El juez Ariel Lijo ordenó analizar el teléfono de Matías Tabar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la refacción de la casa de Manuel Adorni. Buscan reconstruir mensajes clave y posibles contactos previos a su declaración judicial.

El juez Ariel Lijo ordenó analizar el teléfono de Matías Tabar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la refacción de la casa de Manuel Adorni. Buscan reconstruir mensajes clave y posibles contactos previos a su declaración judicial.

La peritaje celular Adorni avanza en la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, luego de que el juez Ariel Lijo ordenara analizar el teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó obras en su vivienda del country Indio Cuá. El objetivo es esclarecer las comunicaciones vinculadas a los trabajos valuados en 245 mil dólares, que según el propio constructor fueron abonados en efectivo.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó el peritaje del dispositivo, ahora en manos de la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones (Dajudeco). Los especialistas intentarán recuperar mensajes, incluso aquellos con sistemas de borrado automático, que Tabar habría intercambiado con Manuel Adorni y otros posibles actores relevantes para la causa.

En su declaración testimonial, Tabar afirmó que antes de presentarse en Comodoro Py recibió llamadas efímeras a través de la aplicación WhatsApp, presuntamente realizadas por Adorni. Según el testimonio, en esas comunicaciones se le habría ofrecido orientación previa a su comparecencia judicial, un punto que ahora la Justicia busca verificar mediante el análisis técnico del celular.

El resultado del peritaje será clave para determinar si existieron intercambios que puedan comprometer al funcionario o aportar nuevos elementos a la investigación. La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a medida que avance la recolección de pruebas digitales.