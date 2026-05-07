Almirante Brown: Mujer policía mató a uno de los motochorros que intentaron asaltarla

Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató en un tiroteo, a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la moto, en un suceso registrado en la rotonda de El Vapor de Burzaco, partido de Almirante Brown y el que el otro malviviente alcanzó a fugar por lo que es buscado por las autoridades.

El hecho se produjo en la noche del miércoles cuando la damnificada, que estaba de franco de servicio y vestida de civil, se movilizada a bordo de una moto Zanella ZB azul.

Al arribar al cruce de la avenida Espora y la ruta provincial 4, la mujer, de 21 años, fue interceptada por dos individuos, que circulaban en otra moto de 110cc.

La víctima resolvió ofrecer resistencia y extrajo una pistola Bersa Mini TPR nueve milímetros, con la que se enfrentó con los ladrones y abatió a uno de ellos que se hallaba en el asiento del acompañante, mientras que el otro sujeto huyó, presuntamente ileso.

El cadáver del ladrón quedó tendido boca arriba, en el asfalto y se identificó como Ezequiel Alejandro Loza, de 18 años, quien había sido alcanzado por un proyectil que le ingresó por el lateral derecho de la cabeza, egresándole por el sector izquierdo del cráneo.

En poder del joven se incautó un revólver 38 largo y, según, el expediente que la oficial se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.), asegurándose que actuó en legítima defensa.

Personal de la comisaría 2ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan procedimientos para averiguar el paradero del prófugo.