Hoy Paloma Gallardo cumpliría 18 años: cómo se encuentra la causa

Paloma Gallardo, la adolescente que fue asesinada junto con Josué Salvatierra a finales de enero de 2025 en Florencio Varela, cumpliría años y su familia la recuerda pidiendo justicia por los crímenes. Hasta el momento la causa no tiene detenidos ni avances significativos.

Este jueves 7 de mayo la adolescente cumpliría 18 años y en medio de la conmoción y el enojo por la falta de precisión en la investigación, su familia reclama respuestas concretas por parte de las autoridades.

“462 días sin Paloma. Nuestra amada hija cumpliría 18 años, pero desde el 30 de enero de 2025 la causa sigue sin detenidos”, expresa el flyer de la familia.

El único dato aportado en las últimas semanas es la declaración de la hermana de un sospechoso que hubo en la pesquisa. En su testimonial, admitió que el implicado cometió robos en la zona y reveló que el barrio lo señala como el posible autor.

La mujer, identificada como Rocío Cabrera, sostuvo que Hipólito Cabrera, uno de sus hermanos, se dedica a la delincuencia en la localidad de Bosques, donde se halló a las víctimas muertas en un descampado cercano a las vías del tren Roca. Cabrera expuso que en el terreno baldío en el que encontraron los cuerpos era inseguro: “A mí me han robado, a mi nena, es algo que pasa mucho”.

“Difundían fotos de mi hermano como que tenían algo que ver (con los crímenes), pero yo no le creo capaz de hacer algo así y tuvimos miedo, porque mi hermano se manda muchas cagadas de robar”, señaló.