Hallaron muerto a un hombre dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado de Lomas de Zamora

La víctima fue encontrada dentro de un Toyota Yaris en el playón de un Carrefour de Lomas de Zamora. La Justicia investiga el hecho y la principal hipótesis es la de un suicidio.

La víctima fue encontrada dentro de un Toyota Yaris en el playón de un Carrefour de Lomas de Zamora. La Justicia investiga el hecho y la principal hipótesis es la de un suicidio.

Un hombre de 52 años fue hallado muerto el pasado miércoles dentro de un automóvil estacionado en el playón de un supermercado del partido bonaerense de Lomas de Zamora. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría quitado la vida, aunque la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de las calles Oliden y Díaz Vélez, donde funciona una sucursal de Carrefour. Empleados del comercio alertaron a las autoridades luego de escuchar una detonación proveniente del sector del estacionamiento. Al acercarse al lugar, encontraron a un hombre tendido dentro de un Toyota Yaris azul, aparentemente sin signos vitales.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas arribaron al lugar y constataron la muerte de la víctima, identificada como Mariano Hugo Regojo, de 52 años, domiciliado en Lanús y empleado de profesión.

La causa quedó en manos de la UFI y J N°11 de Lomas de Zamora. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y un médico forense, quienes determinaron que el hombre presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura de la sien.

Durante las pericias realizadas dentro del vehículo, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca SIG Sauer con 10 municiones en el cargador y un casquillo hallado en el interior del automóvil. Además, incautaron el teléfono celular y documentación personal de la víctima, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente. La fiscalía ordenó distintas medidas de prueba para reconstruir los momentos previos al hecho y determinar si existió participación de terceros. La causa fue caratulada en principio como “suicidio”, aunque la investigación continúa abierta para descartar otras hipótesis.