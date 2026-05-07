El Mundial de fútbol 2026 ya tiene canción: Dai Dai

Dai Dai, interpretada por la colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio fue realizado por la artista en un video publicado este jueves en sus redes sociales.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. Llega el 14/5. ¡Estamos listos!“, escribió Shakira en su cuenta de Instagram. En tan solo minutos, la publicación recibió cientos de miles de Me Gusta y comentarios de felicitaciones.

La estrella colombiana de la música grabó el video en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, ciudad en la que dio un multitudinario show en las playas de Copacabana el último fin de semana.

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a un Mundial de todos. El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).

Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La la la en Brasil 2014 habían sido las anteriores canciones que Shakira interpretó en mundiales. En esta ocasión, Dai Dai es una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy y será lanzada oficialmente el jueves 14 de mayo.

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Comenzará el 11 de junio y la gran final será el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Por primera vez en la historia participarán 48 equipos y habrá 104 partidos. La Selección argentina llega como el campeón defensor.