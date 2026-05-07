Protesta en Puente Pueyrredón: organizaciones sociales marcharon contra el ajuste de Milei

Movimientos sociales y políticos se concentraron en Avellaneda para reclamar la continuidad del programa Volver al Trabajo y denunciar recortes en asistencia social.

Movimientos sociales y políticos se concentraron en Avellaneda para reclamar la continuidad del programa Volver al Trabajo y denunciar recortes en asistencia social.

Organizaciones sociales y políticas realizaron este jueves una protesta en las inmediaciones del Puente Pueyrredón para rechazar el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los programas de asistencia social.

La movilización se concentró sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde las fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo de seguridad para impedir el corte total del acceso entre el sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue impulsada por distintos movimientos sociales, entre ellos el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), luego de que el Gobierno intentara suspender el programa Volver al Trabajo. La medida oficial quedó momentáneamente frenada por una resolución judicial que obligó al Ejecutivo a garantizar el pago correspondiente al mes de mayo.

Durante la protesta, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cuestionó la política social del Gobierno nacional y advirtió sobre la continuidad del conflicto. “El Gobierno de Milei no quiere hacerse cargo de las cuestiones sociales más elementales, como pasa con salud, educación y discapacidad”, sostuvo. Además, explicó que la continuidad del programa quedó garantizada únicamente por decisión judicial y alertó sobre la incertidumbre de cara a junio. “Estamos haciendo una asamblea de advertencia porque no confiamos en que la Cámara no revierta el fallo. En junio no está garantizado el pago”, afirmó.

Belliboni también adelantó que las organizaciones mantendrán el plan de lucha si el Ejecutivo insiste con eliminar programas sociales. En la misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, vinculó la protesta con la crisis económica y laboral que atraviesa el país. “Esta medida está encadenada en solidaridad con lo que viene viviendo el pueblo argentino, que está padeciendo salarios congelados, precios por las nubes y fábricas que cierran”, expresó.

El dirigente social también hizo referencia a la situación registrada en un frigorífico de Moreno, donde miles de personas hicieron fila para buscar empleo. “Esa es la postal de lo que se vive en Argentina. Por eso los trabajadores de la economía popular somos solidarios con todos los trabajadores y vamos a seguir profundizando el plan de lucha para acabar con esta pesadilla”, concluyó.