Camiseta alternativa Selección Argentina 2026: AFA presentó el nuevo diseño con Messi como protagonista

Desde este viernes la camiseta alternativa Selección Argentina 2026 ya se encuentra a la venta en la tienda oficial, con precios que parten desde los $149.999 en su versión fan y alcanzan los $249.999 en la edición premium personalizada de Messi.

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La camiseta alternativa Selección Argentina 2026 fue presentada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a menos de 90 días del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Lionel Messi como figura central, la nueva indumentaria ya genera expectativa entre los fanáticos.

La marca Adidas fue la encargada de difundir las primeras imágenes bajo el lema “Orgullo”. El diseño mantiene la línea de tonos oscuros utilizada en los últimos años, pero introduce un concepto visual innovador: un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el pecho formando la silueta de una pelota.

Con el negro como color predominante, la camiseta incorpora detalles en gris claro que aportan contraste y sobriedad. Las mangas y el cuello replican esta estética, sumando las clásicas tres tiras de la marca y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Uno de los cambios más llamativos es la ubicación del dorsal, que se desplaza hacia el lado derecho del pecho para dejar el centro libre al parche de campeón del mundo.

En la parte trasera, el diseño incluye el tradicional Sol de Mayo junto a la inscripción “Argentina”, acompañada por una bandera con estilo de fileteado porteño. Además, desde este viernes la camiseta alternativa Selección Argentina 2026 ya se encuentra a la venta en la tienda oficial, con precios que parten desde los $149.999 en su versión fan y alcanzan los $249.999 en la edición premium personalizada de Messi.

Partido confirmado para la selección argentina

El primer encuentro sería el próximo viernes 27 de marzo, mientras que el segundo encuentro que también podría ser contra otra selección de África, se jugaría el 31.

La cuenta oficial de la Selección confirmó durante esta mañana que “en las próximas horas, se darán a conocer los rivales para los dos partidos amistosos del equipo de Lionel Scaloni en esta doble fecha FIFA de marzo”.

Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

“La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera”, publicó AFA en la cuenta oficial de X en la Selección argentina.