La mató en un hotel alojamiento y fue condenado a prisión perpetua

Enzo Chamorro fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Malena Micaela Soto, que tuvo lugar en enero de 2025 en Lomas de Zamora.

Enzo Chamorro fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Malena Micaela Soto, que tuvo lugar en enero de 2025 en Lomas de Zamora.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó a Enzo Chamorro a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Malena Micaela Soto. La joven, que era madre, fue asesinada en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El femicida fue hallado penalmente responsable por “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer”.

El femicidio ocurrió el 20 de enero de 2025 en el hotel “Satélite”, ubicado sobre la calle Cosquín al 1800 de Ingeniero Budge. La víctima fue degollada y apuñalada.

Empleadas encontraron el cuerpo de la joven y cerraron las salidas del hotel, pero Chamorro se las ingenió para saltar el portón y escapar. Finalmente, lo detuvieron en la intersección de Pereyra Lucena y Estrada.