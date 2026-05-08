Reforma laboral: la Justicia habilitó la vigencia de la ley

Especialistas en temas judiciales señalaron que la decisión representa un respaldo importante para la administración nacional. “El Gobierno ahora obtiene un fallo que le es favorable porque deja sin efecto directamente la medida cautelar que había dictado el juez laboral. De esta manera, la ley adquiere plena vigencia”, indicaron.

Especialistas en temas judiciales señalaron que la decisión representa un respaldo importante para la administración nacional. “El Gobierno ahora obtiene un fallo que le es favorable porque deja sin efecto directamente la medida cautelar que había dictado el juez laboral. De esta manera, la ley adquiere plena vigencia”, indicaron.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra Giménez, dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía gran parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación el pasado 28 de febrero. Con esta decisión, el Gobierno nacional consiguió un fallo clave que permite la plena vigencia de la normativa mientras continúa el debate judicial sobre su constitucionalidad.

En su resolución, la magistrada cuestionó con dureza la decisión adoptada previamente por el juez laboral Raúl Ojeda, quien había frenado la aplicación de 81 artículos de la ley mediante una medida cautelar. Marra Giménez consideró que esa determinación representó un “claro abuso”, al entender que excedía los alcances de una resolución precautoria.

El conflicto judicial se originó tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que pidió la inconstitucionalidad de la reforma laboral. Luego de una disputa de competencia entre fueros, el expediente pasó finalmente al ámbito Contencioso Administrativo Federal. Aunque la cuestión de fondo todavía no fue resuelta, la ley recuperó vigencia mientras avance el proceso judicial.

Especialistas en temas judiciales señalaron que la decisión representa un respaldo importante para la administración nacional. “El Gobierno ahora obtiene un fallo que le es favorable porque deja sin efecto directamente la medida cautelar que había dictado el juez laboral. De esta manera, la ley adquiere plena vigencia”, indicaron. No obstante, aclararon que el debate central sobre la constitucionalidad de la reforma laboral aún continúa abierto.