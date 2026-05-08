Lanús visita a Argentinos y pone en marcha un tramo decisivo de la temporada

Lanús visitará este sábado desde las 21.30 a Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Apertura, en un encuentro que puede marcar el rumbo del semestre para el equipo de Mauricio Pellegrino. El Granate buscará avanzar de ronda y mantenerse con vida en un calendario que podría volverse extremadamente exigente durante mayo.

El conjunto del sur llega tras la derrota frente a Always Ready en la altura boliviana por la Copa Libertadores, aunque todavía mantiene chances concretas de clasificar a los octavos de final del certamen continental. Por eso, el duelo ante Argentinos aparece como una prueba clave: si logra avanzar en el Apertura, Lanús podría disputar hasta seis encuentros en menos de 20 días.

En caso de eliminar al Bicho de La Paternal, el Granate volvería a jugar el martes 12 por los cuartos de final y luego podría afrontar una semifinal el sábado 16 o domingo 17. Apenas unos días después, el miércoles 20, deberá visitar a Liga de Quito por la quinta fecha del Grupo G de la Libertadores, en un partido determinante para sus aspiraciones internacionales.

Además, el desgaste podría incrementarse porque todos los cruces eliminatorios del Torneo Apertura tendrán tiempo suplementario en caso de empate. Esto obligará al cuerpo técnico a administrar cargas y planificar cuidadosamente la rotación del plantel ante una posible seguidilla de partidos cada tres días.

Si Lanús logra sostenerse en competencia en ambos frentes, el cierre de mayo también podría ser intenso: el domingo 24 se jugaría la final del Torneo Apertura en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y el martes 26 recibirá a Mirassol por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.