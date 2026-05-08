Temperley recibe a Maipú con la obligación de ganar

El Gasolero buscará volver al triunfo ante Deportivo Maipú para mantenerse en zona de Reducido en la Primera Nacional.

El Gasolero buscará volver al triunfo ante Deportivo Maipú para mantenerse en zona de Reducido en la Primera Nacional.

Temperley recibirá este sábado desde las 15:30 a Deportivo Maipú por la fecha 13 de la Primera Nacional, en un encuentro clave para las aspiraciones del conjunto celeste en la Zona B.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo llega con la necesidad de volver a sumar de a tres luego de acumular cinco empates consecutivos, una racha que lo dejó ocupando el último puesto de clasificación al Reducido. Ante este panorama, el compromiso frente al conjunto mendocino aparece como una oportunidad importante para recuperar confianza y mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Para este encuentro, Temperley volverá a contar con su capitán, Adrián Arregui, quien se recuperó de una lesión y regresará al equipo titular. La presencia del mediocampista representa una pieza clave para el equilibrio del equipo y un refuerzo importante en un partido que puede marcar el rumbo de las próximas fechas.

Por su parte, Deportivo Maipú atraviesa un presente en alza. El conjunto visitante viene de conseguir dos empates consecutivos fuera de casa y logró escalar posiciones en la tabla, consolidándose como un rival complicado para el Gasolero. El duelo promete ser intenso y con mucho en juego para ambos equipos.