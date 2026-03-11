Incendio en Temperley: una casa quedó destruida y una verdulería sufrió daños graves

Un incendio de gran magnitud arrasó este miércoles por la tarde una vivienda ubicada en la esquina de Las Casuarinas y Yerbal, en el barrio San José de Temperley, y provocó además daños de gravedad en una verdulería lindante alcanzada por las llamas. Como resultado del siniestro, la propiedad donde se inició el fuego sufrió una destrucción total.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, junto con personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales, en un operativo montado para controlar el avance del fuego y asegurar la zona afectada.

Pese a la magnitud del incendio y a los severos daños materiales registrados, no se reportaron personas heridas. Ese dato fue uno de los aspectos centrales del episodio, en una escena marcada por la destrucción de la vivienda y por el alcance que tuvieron las llamas sobre el comercio contiguo.

Daños totales en la casa y fuerte afectación en un local lindero

La casa afectada quedó completamente destruida por el fuego. A su vez, una verdulería lindante también resultó seriamente comprometida, con daños de consideración provocados por la propagación de las llamas.

El incendio se registró durante la tarde del miércoles y motivó una rápida intervención de los equipos de emergencia, que trabajaron tanto sobre el foco principal como sobre las consecuencias del fuego en las construcciones cercanas.

La presencia de distintas áreas operativas respondió no solo a la necesidad de sofocar el incendio, sino también a la evaluación posterior de las condiciones en las que quedó la estructura afectada, en un escenario donde la destrucción total de la vivienda abrió interrogantes sobre su estabilidad.

Evaluarán el riesgo de derrumbe

Tras el operativo, se solicitó la intervención del área de Obras Particulares para realizar una inspección de la estructura y determinar si existe riesgo de derrumbe. Esa evaluación será clave para establecer las condiciones de seguridad en el inmueble incendiado y en el entorno inmediato.

En paralelo, las causas del incendio permanecen bajo investigación. Hasta el momento no se informó qué originó el fuego ni si hubo algún factor previo que pudiera haber desencadenado el siniestro.