Feria del Libro: descuentos y entrada gratis para usuarios de Cuenta DNI

Todas las promociones que propone Banco Provincia para la Feria del Libro 2026. ¿Qué día podrán ingresar gratis los usuarios del Cuenta DNI?

Todas las promociones que propone Banco Provincia para la Feria del Libro 2026. ¿Qué día podrán ingresar gratis los usuarios del Cuenta DNI?

El Banco Provincia tendrá una participación destacada en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se larga el 23, como sponsor principal y exclusivo del rubro financiero. Propone numerosos beneficios.

En su stand, ofrecerá un espacio dedicado a la promoción y difusión del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026, con la exhibición de los cuatro libros publicados en ediciones anteriores del certamen.

Además, se proyectarán los audiocuentos de las obras ganadoras del año pasado y habrá un rincón de escucha para disfrutar de estos contenidos. Todos los días se realizarán mateadas a las 15 y a las 18.

La entidad financiera tendrá también un espacio de difusión de su nueva campaña de comunicación: baño de inversión, donde los visitantes podrán recibir atención comercial personalizada y participar en juegos vinculados con la temática de inversiones.

El 6 de mayo será la Jornada Banco Provincia en la Feria

Ese día, las y los clientes/as de la banca pública bonaerense podrán ingresar gratis presentando sus tarjetas de Banco Provincia o la billetera digital Cuenta DNI.

A las 17, se realizará una mateada literaria en el stand del Banco, con la participación de la escritora Alejandra Kamiya, una de las tres integrantes del jurado del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026 junto a Selva Almada y Federico Falco.

Más tarde, a las 20, la banca pública bonaerense ofrecerá un show de Iván Noble en la pista central de la Feria, uno de los espectáculos musicales previstos este año en el marco del 50º aniversario del encuentro editorial.

Maratón de Lectura

Se realizará el martes 28 de abril, de 19 a 21 horas, en la Zona Futuro de la Feria. La actividad estará dedicada a libros y autores censurados durante la última dictadura, muchos de ellos forzados al exilio o víctimas del terrorismo de Estado.

Se trata de una lectura colectiva con guion y puesta escénica, acompañada al piano por Marcelo Katz, y con la participación de escritores, editores, actores y directores teatrales.

Entre las obras elegidas figuran Operación Masacre de Rodolfo Walsh, poemas de Juan Gelman, Mascaró de Haroldo Conti y El beso de la mujer araña de Manuel Puig, entre muchas otras, en un homenaje que conjuga literatura, memoria y democracia.

Descuentos especiales

Durante toda la Feria, las personas usuarias de tarjetas de crédito Banco Provincia podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, con un 10% adicional para quienes paguen mediante NFC a través de la billetera digital Cuenta DNI. El beneficio no tiene tope de reintegro.

Además, en el stand de la provincia de Buenos Aires habrá 25% de descuento con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de $8.000 por persona durante toda la muestra y es para pagos con dinero en cuenta.