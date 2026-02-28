El descuento de Cuenta DNI para comercios de barrio y carnicería será de lunes a viernes

El descuento de Cuenta DNI para comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, estará disponible cinco días a la semana.

El descuento de Cuenta DNI para comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, estará disponible cinco días a la semana.

A partir de marzo, Cuenta DNI propone un cambio en la organización, que beneficia de manera significativo a los usuarios de la aplicación y sus bolsillos.

Ahora, el descuento de comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, estará disponible cinco días a la semana, con un tope semanal de $5.000.

De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento.

Además, continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: