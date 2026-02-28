El descuento de Cuenta DNI para comercios de barrio y carnicería será de lunes a viernes

A partir de marzo, Cuenta DNI propone un cambio en la organización, que beneficia de manera significativo a los usuarios de la aplicación y sus bolsillos.
Ahora, el descuento de comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, estará disponible cinco días a la semana, con un tope semanal de $5.000.
De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento.
Además, continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.
Beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.