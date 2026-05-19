Reclaman informes por el envío de aviones Hércules a Bolivia

Un grupo de Diputados reclamó informes al gobierno de Javier por el envío de aviones Hércules. Denuncian transporte de material para reprimir la protesta social en Bolivia.

Un grupo de Diputados reclamó informes al gobierno de Javier por el envío de aviones Hércules. Denuncian transporte de material para reprimir la protesta social en Bolivia.

Encabezados por Juan Marino, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea a Bolivia.

El proyecto presentado por los diputados de UxP exige al Gobierno de Javier Milei que informe sobre la carga transportada, el personal embarcado, los acuerdos militares con Bolivia y con el “Escudo de las Américas” presidido por Donald Trump.

También el reclamo contempla conocer el estado actual de la causa judicial por el envío de armas y munición anti tumulto realizado por el gobierno de Mauricio Macri al gobierno de facto de la ex mandataria boliviana Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

“Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”, afirmó Marino.

La iniciativa se hace eco de las declaraciones recientes del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien denunció públicamente que los aviones Hércules no están trasladando ayuda humanitaria sino material para “reprimir” las movilizaciones.

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

El envío de un avión con ayuda humanitaria fue anunciado en los últimos días y después llegó la polémica. Mientras tanto, un enfrentamiento entre efectivos policiales y sectores movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB) que reclaman la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, dejó ayer un herido.